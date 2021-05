Mit 1,6 Promille hat am Freitagabend ein 27-jähriger Autofahrer in Bellheim (Kreis Germersheim) einen Unfall mit 90.000 Euro Sachschaden verursacht. Er selbst wurde laut Polizei leicht verletzt. Der Mann war mit seinem „hochmotorisierten BMW“ - wie die Beamten schreiben- unterwegs Richtung Ortsmitte und beschleunigte sein Auto derart stark, sodass er die Kontrolle verlor. Er raste über einen Grünstreifen und landete in einem angrenzenden Firmengebäude. Der Aufprall war so stark, dass der Wagen eine Wand einriss. Der BMW war ein Totalschaden. Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.