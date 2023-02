Ein Mann ist in Simmern (Hunsrück) alkoholisiert zu einer Polizeidienststelle gefahren und wollte verhaftet werden. Wegen fehlender Gründe wurde er nicht in Haft genommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Mann hatte bei dem Vorfall am Samstagabend jedoch einen Atemalkoholwert von fast zwei Promille.

Es stellte sich heraus, dass er selbst mit seinem Auto zu der Dienststelle gefahren war und zudem die Hauswand des Dienststellengebäudes um nur wenige Zentimeter verfehlt hatte. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen. Es wurde auch ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.