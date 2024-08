Bei einem Unfall auf der A65 bei der Anschlussstelle Neustadt-Süd sind am Dienstagabend drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 34 Jahre alter Autofahrer an der Anschlussstelle Neustadt-Süd (aus Fahrtrichtung Ludwigshafen kommend) die A65 verlassen. Er hatte an seinem E-Fahrzeug den Autopiloten aktiviert. Da der Wagen laut Polizei zu schnell in die Autobahnausfahrt fuhr, leitete der 34-Jährige eine Vollbremsung ein. Dabei brach sein Fahrzeug aus, kam ins Schleudern und rutschte über eine Grünfläche auf den Beschleunigungsstreifen der Auffahrt. Dort kollidierte sein Fahrzeug mit einem Kleintransporter. Der 34-Jährige und die beiden Insassen des Transporters erlitten Verletzungen und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Da die Beamten bei dem Unfallverursacher eine Alkoholfahne bemerkten, boten sie ihm einen Alko-Test an, der 1,5 Promille Atemalkohol ergab. Eine Blutprobe wurde in der Folge angeordnet, und Ermittlungen wurden eingeleitet. Die beiden Fahrzeuge sind nach Auskunft der Polizei wirtschaftliche Totalschäden, die von den Beamten auf über 70.000 Euro geschätzt werden. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.