Unter Alkoholeinfluss hat ein Autofahrer am Montagabend einen Unfall gebaut. Laut Polizei war der 65-Jährige gegen 18 Uhr mit seinem Mercedes auf der Landesstraße 367 von Kaiserslautern in Richtung Weilerbach unterwegs, als er nach rechts von der Straße abkam. An einem Hang geriet der Pkw in Schräglage, überschlug sich und kam im Graben zum Stehen. Zeugen, die den Unfall beim Vorbeifahren beobachtet hatten, riefen die Polizei. Während der Aufnahme des Unfalls stellten die Polizeibeamten vor Ort beim Unfallverursacher alkoholbedingte Auffälligkeiten fest. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und zeigte 0,9 Promille an. Da der 65-Jährige bei dem Unfall verletzt wurde, kam er ins Krankenhaus, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde. Der Mann muss mit Anzeigen wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss und Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen. Seine Fahrerlaubnis wurde vorläufig sichergestellt. Der Pkw musste abgeschleppt werden.