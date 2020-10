In der Rudolf-Breitscheid-Straße fiel einer Funkstreife gegen 3 Uhr am Samstagmorgen ein in Schlangenlinien fahrender Fahrradfahrer auf. Nach der polizeilichen Aufforderung zum Anhalten flüchtete der Mann. Wenige Minuten später wurde er in einem Gebüsch entdeckt. Als sich die Polizisten näherten, flüchtete er zu Fuß, wurde jedoch eingeholt und gefesselt. Der 30-jährige Mann war deutlich alkoholisiert und äußerte spontan, dass er doch nur sechs Weinschorle getrunken habe, einen Atemalkoholtest verweigerte er. Neben einem Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr kommt auf den 30-Jährigen ein Strafverfahren wegen Beleidigung eines Beamten zu.