Ein Unfall unter Alkoholeinfluss mit anschließender Fahrerflucht wird einer 65-Jährigen aus Dannstadt zur Last gelegt. Laut Polizei war die Frau am frühen Sonntagmorgen gegen Mitternacht auf der L530 im Ortsbereich Dannstadt-Schauernheim unterwegs, als sie nach links in die Friedhofstraße abbiegen wollte. Dabei kollidierte sie mit einem dort provisorisch aufgestellten Halteverbotsschild und fuhr anschließend gegen eine Hausmauer. Den nicht mehr fahrbereiten Wagen ließ die Frau an der Unfallstelle zurück, ohne den Unfall zu melden. Beamte konnten sie nach Zeugenhinweisen zu Hause antreffen und bemerkten, dass die Frau unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab 0,68 Promille. Die 65-Jährige selbst gab an, sie hätte Fußgängern ausweichen müssen. Der Autofahrerin wurde eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein wurde sichergestellt. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und der Unfallflucht. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 5000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235 4950 in Verbindung zu setzen.