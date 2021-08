Die Polizei hat am Montagabend in Edenkoben einen 42-Jährigen aus dem Verkehr gezogen, der sich mit 3,77 Promille hinter das Steuer eines Wagens gesetzt hatte. Laut Polizei meldete ein Zeuge, er habe auf dem Parkplatz unterhalb der Villa Ludwigshöhe einen betrunkenen Autofahrer entdeckt. Als eine Streife eintraf, schlief der 42-Jährige in seinem Auto. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Südpfälzer keinen Führerschein besitzt. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.