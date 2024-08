In der Neckarstadt West in Mannheim hat sich ein 29 Jahre alter Mann am frühen Freitagmorgen unter dem Einfluss diverser Substanzen eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Mann sei gegen 1 Uhr in der Ludwig-Jolly-Straße kontrolliert worden, als er bei der Frage nach dem Führerschein plötzlich Gas gegeben habe, berichtet die Polizei. In der Lutherstraße hätten nach einer wilden Jagd durch die Neckarstadt West mehrere Polizeiautos den Mann in seinem Wagen eingekesselt. Der Fahrer und sein 26 Jahre alter Beifahrer hätten daraufhin versucht, zu Fuß zu fliehen. Die Polizisten seien allerdings schneller gewesen, wobei der Jüngere sich gegen seine Festnahme gewehrt habe, wobei ein Polizeibeamter leicht verletzt worden sei.

Es habe sich herausgestellt, dass der Fahrer zwar keinen Führerschein, dafür aber ein verbotenes Einhandmesser dabei und Alkohol, Kokain, LSD und Cannabis im Blut hatte. Bei seinem Beifahrer habe man Spuren von Alkohol und Kokain gefunden. Beide mussten eine Blutprobe abgeben und durften anschließend gehen.