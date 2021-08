Nach dem Skandal bei den Olympischen Spielen in Tokio haben sich der Sportdirektor des Bundes Deutscher Radfahrer Patrick Moster aus Niederkirchen und der von ihm verunglimpfte algerische Fahrer Azzedine Lagab Tage vor der Deutschland-Tour in Blieskastel ausgesprochen. „Es ist sehr traurig, dass sich die Presse nur auf Skandale stürzt, ich bin froh hier zu sein“, sagte Lagab, der bei der Deutschland-Tour im drittklassigen saarländischen Team Bike Aid mitfährt. „Ich kannte Patrick Moster vorher nicht, ich habe ihn durch diese Geschichte erst kennengelernt. Als er erfahren hatte, dass ich in Deutschland war, hatte er darauf bestanden, mich privat zu treffen, ohne Presse und ohne, dass es jemand wusste“, sagte der 34 Jahre alte Lagab vor dem Start der zweiten Etappe in Sangerhausen der ARD und ergänzte: „Ich habe zugestimmt, ihn zu sehen und dadurch habe einen ganz anderen Eindruck von ihm bekommen, so dass ich ihm glauben konnte, dass er kein Rassist ist und dass die Sache wirklich ein Irrtum seinerseits war. Für uns mit unserer Religion und unserer Kultur ist es sehr wichtig, sich zu entschuldigen. Ich habe ihm verziehen, die Sache liegt hinter mir.“