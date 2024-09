Kapitänin Alexandra Popp beendet ihre Karriere im deutschen Fußball-Nationalteam. Die 33-Jährige vom VfL Wolfsburg wird ihr letztes Länderspiel am 28. Oktober in Duisburg gegen Australien absolvieren, wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte. Bisher bestritt die Olympia-Dritte von Paris 144 Länderspielen und erzielte 67 Tore. Popp gilt weit über den Rasen hinaus als Identifikationsfigur für ihren Sport. Ihr Vertrag in Wolfsburg läuft noch bis zum 30. Juni 2025. Ihren größten Triumph feierte die in Witten geborene Fußballerin mit dem Olympiasieg 2016.