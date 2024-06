Tennisprofi Alexander Zverev hat erstmals das Finale der French Open in Paris erreicht. Der Hamburger gewann gegen den Norweger Casper Ruud mit 2:6, 6:2, 6:4, 6:2 und trifft im zweiten Grand-Slam-Finale seiner Karriere am Sonntag auf den Spanier Carlos Alcaraz. Alcaraz setzte sich am Nachmittag gegen Jannik Sinner in fünf Sätzen (2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3 ) durch. Der Spanier stellte mit seinem Prestigesieg gegen die künftige Nummer 1 der Weltrangliste auch einen Altersrekord auf: Er ist der jüngste Spieler der Profi-Ära, der auf allen drei Belägen Sand, Rasen und Hartplatz ein Grand-Slam-Finale erreicht hat. Bei seinen bisherigen Endspielen bei den US Open 2022 und in Wimbledon 2023 hat er jeweils gewonnen.

Für den Olympiasieger Zverev ist es das insgesamt zweite Grand-Slam-Finale, 2020 hatte er bei den US Open den großen Coup gegen den Österreicher Dominic Thiem knapp verpasst. Bei den French Open ist er der erst zweite deutsche Spieler nach Michael Stich vor 28 Jahren, der im finalen Duell um den Coupe des Mousquetaires kämpft.