Alexander Zverev steht bei den Australian Open zum vierten Mal nacheinander im Achtelfinale. In seiner Drittrundenpartie behauptete sich der beste deutsche Tennisspieler am Freitag in Melbourne 6:3, 6:4, 6:4 gegen den Qualifikanten Radu Albot aus Moldau. Auch in seinem dritten Spiel bei den diesjährigen Australian Open blieb der 24 Jahre alte Hamburger ohne Satzverlust. Der Olympiasieger spielt nun gegen den Kanadier Denis Shapovalov um das Erreichen des Viertelfinals. Alle anderen deutschen Teilnehmer in den Einzel-Konkurrenzen sind bereits ausgeschieden.