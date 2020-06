Ein bekanntes Gesicht wird der neue Trainer der U21 des 1. FC Kaiserslautern: Alexander Bugera wird künftig die Zweite Mannschaft der Roten Teufel trainieren und zudem situativ in die Abläufe des Profi-Trainings integriert. Das hat der Verein am Montag mitgeteilt. Der 41-Jährige unterschreibt hierfür einen Zweijahresvertrag. Co-Trainer der U21 bleibt Andreas Clauß.

Bugera ist seit 13 Jahren Teil des 1. FC Kaiserslautern. Im Jahr 2007 wechselte der Linksverteidiger vom MSV Duisburg auf den Betzenberg und lief in den darauffolgenden sechs Spielzeiten in 32 Bundesligaspielen und 74 Zweitligapartien für die Roten Teufel auf. Nach zwei weiteren Spielzeiten als Führungsspieler der Zweiten Mannschaft beendete er im Jahr 2015 seine Karriere und begann seine Trainerlaufbahn beim FCK. In den vergangenen fünf Spielzeiten war er unter anderem als Trainer der Lautrer U17- und U19-Teams sowie als Co-Trainer der Profis tätig. Zuletzt feierte er mit der U16 die Meisterschaft in der B-Junioren-Verbandsliga.

U21 soll enger an den Profibereich angegliedert werden

„Im Rahmen der Neuausrichtung der U21 ist es unser gemeinsames Ziel, die U21-Spieler enger an den Profibereich anzugliedern. Alexander Bugera kennt Spieler, Trainer und Abläufe im Profi- und Nachwuchsbereich des FCK seit einigen Jahren und passt daher optimal in die veränderte Rolle des U21-Trainers. Alex soll nach Absprache mit Boris Schommers am Training der Profimannschaft teilnehmen und individuell mit unseren Spielern arbeiten. Es ist unser Ziel, die Abläufe und Trainingsinhalte der Profimannschaft und der U21 viel näher zusammenzubringen, um eine noch schnellere Integration unserer Talente zu ermöglichen. Hierzu wird auch die Erfahrung von Andreas Clauß wichtig sein, der als Co-Trainer der U21 weiterhin erhalten bleibt“, erläutert FCK-Sportdirektor Boris Notzon. Vor einigen Wochen hatte der Verein mitgeteilt, dass der Vertrag von U21-Trainer Hans Werner Moser nicht verlängert wird.

„Die U21 in dieser veränderten Rolle zu übernehmen, ist für mich eine sehr reizvolle Aufgabe und ein nächster Schritt in meiner Entwicklung. Viele der Jungs kenne ich noch aus meiner Zeit als U17- und U19-Trainer und ich freue mich darauf, sie weiter auf ihrem Weg zu begleiten und sie für kommende Aufgaben im Profibereich vorzubereiten. Zudem freue ich mich sehr darauf, gemeinsam mit Andi Clauß eng mit dem Profi-Trainerteam um Cheftrainer Boris Schommers arbeiten zu können“, sagt Alexander Bugera.

Philipp Wollscheid wird U19-Co-Trainer

Zudem wird ein bekannter Name den neuen U19-Trainer Oliver Schäfer unterstützen: der ehemalige Bundesliga-Profi und Nationalspieler Philipp Wollscheid wird Co-Trainer des Junioren-Bundesliga-Teams.