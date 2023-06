Einen Pfarrer oder eine Pfarrerin braucht es nicht. Auf dem Evangelischen Kirchentag wird in der Kirche St. Paul in Fürth ein Gottesdienst gefeiert, dessen Ablauf, Gebet, und Predigt komplett durch Künstliche Intelligenz (KI)gestaltet wird. Texte und Musik kommen also aus der Maschine – ein Experiment.

