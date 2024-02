Die Kreisverwaltung Bad Dürkheim hat die Musikveranstaltungen, die jeden Donnerstag in Alex Weinlounge bei der Winzergenossenschaft in Herxheim am Berg stattfinden, vorerst untersagt. Das teilte die Behörde am Dienstag auf Anfrage mit. Gegen diese Partys hatten sich Anwohner beschwert. Aus deren Sicht überschreiten diese Veranstaltungen den Nutzungsumfang einer Gaststätte.

