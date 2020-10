Beim vierten Sieg der überragenden Lea Sophie Friedrich in Fiorenzuola hat Alessa-Catriona Pröpster zum Abschluss der Bahnrad-EM Platz vier im Keirin belegt. Nach der Goldmedaille zum Auftakt im Teamsprint mit Lea Sophie Friedrich und Pauline Grabosch ging die erst 19 Jahre alte Alessa Pröpster (RV Offenbach) am Dienstag enttäuscht von der 394 Meter langen Betonpiste in Fiorenzuola. Allzu gerne wäre sie in die Medaillen gefahren, hatte aber gegen die beiden Polinnen Nikola Sibiak und Nikola Seremak knapp das Nachsehen. Die Holzmedaille ist immer ärgerlich. „Sie ist auch enttäuscht, ich muss jetzt erst mal mit ihr reden“, sagte ihr Heimtrainer Frank Ziegler am RHEINPFALZ-Telefon. Er war am Montag nach Italien gefahren. „Ich finde es aber ein sehr gutes Ergebnis. Zweierlei darf man nicht vergessen. Sie fährt im ersten Jahr in der U23-Klasse, und sie hat eigentlich ein Chaotenjahr hinter sich. Erst musste sie lange durch die Rehabilitation nach ihrer Fuß-OP und sie reiste ohne einen einzigen Keirin-Wettkampf an“, ordnete Ziegler das Ergebnis ein.