Alessa-Catriona Pröpster hat bei den U23-Europameisterschaften in Apeldoorn die Bronzemedaille im Sprint gewonnen. Mit zwei glasklaren Siegen setzte sich die Doppel-Europa- und Doppel-Weltmeisterin der Juniorinnen von 2019 am Freitagabend im kleinen Finale durch. Sie schlug die Französin Taky Marie Kouame. Das Halbfinale hatte die aus Jungingen stammende Pröpster, die seit vier Jahren für das Bahnteam Rheinland-Pfalz fährt und vor einem Jahr Abitur am Heinrich-Heine-Gymnasium Kaiserslautern machte, gegen die Russin Ksenia Andreeva verloren, die wiederum im Finale ihrer Landsfrau Yana Tyshchenko unterlag. Die 20 Jahre alte angehende Bundespolizistin Pröpster wird am Samstag die 500 Meter und am Sonntag das Keirinrennen bestreiten.