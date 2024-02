Wenn es darum geht, welches europäische Unternehmen im Feld der künstlichen Intelligenz der US-Übermacht Paroli bieten kann, fällt meist der Name Aleph Alpha. Dabei hat das Heidelberger Start-up gerade einmal 70 Mitarbeiter. Im November machte das Start-up von sich reden, als es in seiner zweiten Finanzierungsrunde rund eine halbe Milliarde Euro einsammelte. „Wir sind überzeugt, dass wir in Deutschland und Europa viel auf der Habenseite haben und stellen uns selbstbewusst und zuversichtlich dem Wettbewerb“, sagt Jan Hiesserich, der gerade vom US-Unternehmen Palantir zu den Heidelbergern gestoßen ist und Vize-Präsident in der Geschäftsführung für die strategische Ausrichtung und die Kommunikation verantwortlich ist.

Mehr zum Thema lesen Sie hier