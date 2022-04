BASF-Chef warnt vor schwerer Wirtschaftskrise

Der Chef des Ludwigshafener Chemiekonzerns BASF, Martin Brudermüller, hat für den Fall eines Importstopps von Gaslieferungen aus Russland vor beispiellosen wirtschaftlichen Schäden für Deutschland gewarnt: „Das könnte die deutsche Volkswirtschaft in ihre schwerste Krise seit Ende des Zweiten Weltkriegs bringen."

WM in Katar: Auf diese Gegner trifft Deutschland

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bekommt es bei der Weltmeisterschaft in Katar Ende des Jahres mit Spanien, Japan und dem Sieger aus der Partie Costa Rica gegen Neuseeland zu tun.

Was das 9-Euro-Ticket für VRN-Jahreskartenbesitzer bedeutet

Viel Verwirrung gibt es derzeit um die von der Bundesregierung angekündigte Nahverkehrs-Monatskarte für 9 Euro. Nach wie vor sind dabei zentrale Fragen offen. Klar ist allerdings: Es gibt keinen Grund, wegen dieses Sondertickets eine VRN-Jahreskarte wie Job-Ticket oder Karte ab 60 zu kündigen.

Aldi erhöht Preise: Diese Lebensmittel werden ab Montag teurer

Wegen stark gestiegener Kosten erhöht der Discounter Aldi am Montag abermals Preise. Einige Produkte werden daher deutlich teurer, sagte ein Aldi-Sprecher.

Spritpreise in Frankreich sinken: Was beim Tanken zu beachten ist

Die Regierung in Frankreich hat einen Preisnachlass auf Benzin und Diesel beschlossen. Von den verbilligten Preisen, die bis mindestens 31. Juli gelten, können auch Touristen profitieren.

Den Grünen fehlen 23 Stimmen zum Einzug in den Saar-Landtag

Die Grünen sind im neuen saarländischen Landtag nicht vertreten. Nach der Sitzung der drei Kreiswahlausschüsse steht fest: Das amtliche Endergebnis wird nicht vom vorläufigen amtlichen Endergebnis vom Sonntag abweichen.

Ende der Maskenpflicht: Und nun die „Durchseuchung“?

Fragen und Antworten zur neuen Corona-Verordnung: Pfalzredakteurin Simone Schmidt erklärt, was sich ab dem 3. April ändern wird und wie Schüler und Eltern die Situation sehen.

Rostiger Splitter im Auge und Corona: Die Verzweifelte Suche nach einem Augenarzt

Ein winziger Metallsplitter hätte Heiko Rieger fast das rechte Auge gekostet. Dass der Splitter gerade noch rechtzeitig entfernt wurde, war pures Glück. Denn der Südpfälzer hatte Probleme, einen Arzt zu finden, der auch Patienten mit einem positiven Corona-Test zu behandeln.

Nach Verfolgungsfahrt muss Polizei Taser einsetzen

Zu einer nicht alltäglichen Verfolgungsfahrt kam es in der Nacht zum Freitag in Pirmasens. Am deren Ende widersetzte sich der Flüchtige so vehement, dass die Polizei einen Taser einsetzte.