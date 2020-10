Der Landkreis Südliche Weinstraße ist seit Samstag nun auch offiziell in die Alarmstufe Rot eingestuft. Die Kreisverwaltung hatte dies bereits am Freitag angekündigt. Sie gibt den Sieben-Tage-Inzidenzwert mit 61,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner an; die Alarmstufe gilt ab einem Wert von 50. Landesweit ist jetzt kein Kreis und keine kreisfreie Stadt mehr in Weiß (Inzidenzwert bis 19,9), und nur noch drei Kreise und Städte sind in der Warnstufe Gelb (bis 34,9), darunter die Stadt Neustadt. Die Stadt Landau ist mit einem Wert von 42,7 in der gelben Warnstufe. Der Kreis Germersheim liegt bei 63,6 (alle Werte: Stand Sonntag, 10.45 Uhr). Wie berichtet, soll die Lage an der Südlichen Weinstraße vorerst nur beobachtet werden. Bei Bedarf sollen dann Einzelverfügungen das Infektionsgeschehen bremsen.