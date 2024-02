Zu viel Bürokratie wird für die Unternehmen zunehmend zum gravierenden Problem. Der Konjunkturbericht der IHK Pfalz offenbart jede Menge Frust, Resignation und Verunsicherung. Der IHK-Präsident nimmt die Politik in die Pflicht.

Stimmung und Lage in der pfälzischen Wirtschaft sind in den ersten Wochen des Jahres weiter schlecht. Das stellt die aktuelle Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) für die Pfalz fest. Nach vier Jahren im Krisenmodus gehe es bei vielen Unternehmen inzwischen an die Substanz. So klagen laut IHK immer mehr Betriebe über schrumpfendes Eigenkapital.

Zwar gehe die Inflation langsam zurück, und der Arbeitsmarkt sei stabil, für eine Trendwende brauche es aber mehr, sagt Albrecht Hornbach, der Präsident der IHK Pfalz: „Die Politik muss ihren wirtschaftspolitischen Kurs hin zu planbar, kalkulierbar und finanzierbar ändern.“

