Das Sirenengeheul dürfte am Donnerstag – trotz Vorwarnungen – einige Passanten erschreckt oder zumindest verunsichert haben – aber keine Angst: Im Rahmen des Pilotprojektes „Smarte Laternen“ haben das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, das Innenministerium Rheinland-Pfalz, die Stadt Kaiserslautern und die städtische KL.digital GmbH die Straßenlaterne der Zukunft erprobt. Zumindest mit Blick auf die Lautsprecher, die für den Test an vier Standorten an Straßenlampen installiert wurden.

Zwischen 10 und 16 Uhr waren dann immer wieder Sirenensignale wie auch Sprachmitteilungen zu hören. Um Erfahrungen zu sammeln, wie die digital gesteuerte, innovative Technik unter realen Bedingungen angenommen wird, wurden zeitgleich Passanten dazu befragt. Ziel des Tests ist es, teilte die Stadtverwaltung bereits im Vorfeld mit, festzustellen, ob es sinnvoll ist, bestehende Straßenlaternen mit dieser Warntechnik auszustatten.

Durch die Lautsprecher könnte die Bevölkerung im Gefahrenfall akustisch direkt erreicht werden – mit einem Signalton, aber auch mit Kurzinformationen über die bestehende Gefahr sowie Handlungsempfehlungen. Im Gegensatz zu ländlich geprägten Gebieten, sind in vielen eng besiedelten Innenstädten üblicherweise keine Sirenen mehr installiert.