Wegen eines Corona-Falls hat die Stadt St. Ingbert ihre Sprach- und Integrationskurse im Volkshochschul-Zentrum Kohlenstraße bis auf Weiteres ausgesetzt. Eine Teilnehmerin an einem Sprachförderkurs, den die Volkshochschule (VHS) St. Ingbert anbietet, sei am Donnerstag, 24. September, positiv auf Covid-19 getestet worden. Das Gesundheitsamt des Saarpfalz-Kreises hat daraufhin Quarantäne für alle Kursteilnehmer und den Dozenten veranlasst. Die Betroffenen würden am Montag, 28. September, getestet. Zur Vorbeugung hat die Stadtverwaltung drei Integrationskurse und drei Sprachkurse im VHS-Zentrum Kohlenstraße ausgesetzt. Ein Kurs, der am Montag beginnen sollte, startet erst am Mittwoch. Ob weitere Maßnahmen folgen, sei abhängig vom Ausgang der Corona-Tests.