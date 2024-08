Wegen einer akuten Gefahrenlage hat die Stadtverwaltung Landau am Dienstagmittag den Zutritt zu ihren Dienstgebäuden beschränkt. Rathaus und Co. können vorübergehend nur nach telefonischer Anmeldung betreten werden, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Auch Bürgerinnen und Bürger, die einen Termin haben, werden gebeten, sich vorab kurz telefonisch anzumelden. Grund für diesen Schritt sei, dass eine Person mehrfach Mitarbeitende der Stadt bedroht habe und äußerst aggressiv aufgetreten sei. „Um die Sicherheit der Mitarbeitenden und der Besucherinnen und Besucher zu gewährleisten, hat die Verwaltung sich in Abstimmung mit der Polizei dazu entschieden, die automatisierten Türöffnungen an allen Dienstgebäuden zu deaktivieren“, erklärt die Stadt. Sobald die Gefahrenlage wieder unter Kontrolle sei, werde wieder zur alten Öffnung übergegangen. So lange hängen die Rufnummern der einzelnen Ämter und Abteilungen auch an den Dienstgebäuden aus.