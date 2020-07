Nach wie vor ist die B9 in Fahrtrichtung Norden gesperrt, nachdem ein 40-Tonner einen Reifenplatzer hatte und mit einem links fahrenden Auto kollidierte. Nach Angaben der Polizei verlor der Lkw-Fahrer nach dem Reifenschaden die Kontrolle über sein Fahrzeug, stieß mit dem Wagen zusammen, der auf der linken Spur in Richtung Norden unterwegs war. Dadurch habe der Autofahrer ebenfalls die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Der Fahrer des Autos habe sich dabei verletzt. Der Sattelzug, der in den Grünstreifen geriet, verkeilte sich in der Mittelleitplanke. Die wurde auf rund 100 Meter beschädigt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei derzeit auf rund 50.000 Euro. Doch könne dieser auch höher liegen. Die Bergungsarbeiten laufen noch. Der Unfall ereignete sich am Freitagmittag zwischen Rheinzabern und Rülzheim-Süd nahe dem Parkplatz Rheinaue.

Dieser Bericht wird später ergänzt.