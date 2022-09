In der Feudenheimer Straße in Mannheim ist am Montagmorgen gegen 9.10 Uhr eine Oberleitung der Straßenbahn bei Bauarbeiten beschädigt worden. Deshalb kam es an dieser Stelle zu Verkehrsbehinderungen Richtung Stadtmitte. Laut Polizei fiel das Kabel der Oberleitung auf ein Auto. Personen sind nicht verletzt worden. Der betroffene Bereich wurde abgesichert, wodurch bis auf Weiteres nur eine Spur befahrbar war. Um 10.50 Uhr meldete die Polizei: „Alle Sperrungen im Bereich der Feudenheimer Straße wurden aufgehoben. Diese ist wieder frei befahrbar. Die bei Bauarbeiten beschädigte Oberleitung wurde repariert.“