Aus bislang unbekannter Ursache ist laut Polizei am Montagabend gegen 22.30 Uhr ein Gartenhaus in einer Kleingartenanlage in der Maudacher Straße (Gartenstadt) in Brand geraten. Es brannte vollständig ab. Die Kriminalpolizei ermittelt nun die Brandursache. Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Es wurde niemand verletzt. Die Kripo ermittelt. Hinweise unter Telefon 0621 963-2773.