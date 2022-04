Eine auf einem Inlandsflug befindliche französische Chartermaschine musste am Mittwochabend, 19.29 Uhr, auf dem Zweibrücker Flugplatz notlanden. Wie die Polizei mitteilt, hatte das einmotorige Flugzeug technische Probleme. Die beiden Piloten sowie drei Fluggäste überstanden die Notlandung unversehrt.

Vorsorglich waren zahlreiche Kräfte der Polizei, elf Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Zweibrücken, drei Rettungswagen, zwei Notärzte sowie Kräfte der Stadt im Einsatz. Weil die Maschine problemlos landen konnte, konnten die Einsatzkräfte unmittelbar nach dem Ausrollen abziehen. Nach Angaben der Polizeidirektion Pirmasens gab es keine Personen- und auch keine Sachschäden, seitens der Polizei endete der Einsatz ohne besondere Vorkommnisse.

Gestartet war die Propellermaschine, die Pilatus 12, im französischen Rennes. Sie war am Mittwoch auf einem Inlandsflug in die Bretagne. Nach bisherigen Erkenntnissen war Ursache der Notlandung eine Anzeige von Problemen in der Fahrwerkshydraulik. Die Piloten entschieden sich zur Landung auf dem Sonderlandeplatz der Triwo in Zweibrücken.