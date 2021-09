In der Verbandsgemeinde Rülzheim brennt für die CDU nichts an: In allen vier Ortsgemeinden liegt die Laschet-Partei vorne und kommt insgesamt auf 27,4 Prozent. Auch bei den Erststimmen ist CDU-Kandidat Thomas Gebhart in der Verbandsgemeinde deutlicher Sieger (35,1).

In der Ortsgemeinde Kuhardt liegt die CDU nach der Auszählung mit 34,7 Prozent vor der SPD (21,9). Drittstärkste Partei ist die FDP mit 13,5 Prozent. Bei den Erststimmen liegt in Kuhardt Thomas Gebhart (43,9; CDU) deutlich vor Thomas Hitschler (SPD; 18,7).

Auch in Leimersheim liegt die CDU mit 29,2 Prozent vor der SPD (25,4). Drittstärkste Partei bliebt hier die AfD (12,1).

27,9 Prozent schafft die Union in Hördt, die SPD 22,2. AfD (14,5) und FDP (14,0) liegen im Klosterdorf fast gleichauf.

Ind er Ortsgemeinde Rülzheim machen 32,0 Prozent der Wähler ihr Kreuz bei der CDU und 22,5 bei den Sozialdemokraten, gefolgt von der AfD (13,8).