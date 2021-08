Aktivisten der Klimaschutzbewegung „Extinction Rebellion“ sind am Freitagmorgen in Berlin auf das Brandenburger Tor geklettert und haben sich an der Quadriga festgekettet. Andere blockierten zeitgleich die vor dem Berliner Wahrzeichen verlaufende Ebertstraße und brachten den Verkehr zum Erliegen. Die Polizei sprach von etwa 200 Demonstranten. Die Polizei sei mit einer Einsatzhundertschaft vor Ort, sagte ein Polizeisprecher. Die nicht angemeldete Aktion dürfe weiter stattfinden, wenn die Protestler die Fahrbahn verlassen und auf den angrenzenden Platz des 18. März ausweichen.