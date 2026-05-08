Im Juni können Pfälzer ihre Heimat besser kennenlernen: Unter der Überschrift „#nadierlich Pfalz“ werden zwischen dem 4. bis 21. Juni Führungen und Ausstellungen, Wanderungen, Weinproben und Workshops angeboten. Bei den ersten drei Auflagen der Aktionswochen in den vergangenen Jahren gab es nur Angebote an der Deutschen Weinstraße. „In diesem Jahr wird das Programm erstmals auf die ganze Pfalz ausgeweitet“, sagt Nadine Schubert, die beim Verein Pfalz-Touristik für die Themen Nachhaltigkeit und Mobilität zuständig ist. Für viele der 72 Veranstaltungen muss man sich vorher anmelden, eine Zusammenstellung der Angebote gibt es über die Webseite www.pfalz.de, Stichwort „Aktionswochen #nadierlich Pfalz“. Die Palette reicht von Infos zum Bioland-Weinanbau in Albersweiler (Kreis Südliche Weinstraße) bis hin zur Wanderung auf den Spuren des Heiligen Philipp in Zellertal-Zell (Donnersbergkreis). Getragen werden die Wochen vom Verein Pfalz-Touristik, den Tourist-Informationen und Anbietern.