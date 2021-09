Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi), der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und mehrere Beratungsnetzwerke machen von Mittwoch bis Samstag mit bundesweiten Aktionstagen gegen die Arbeitsbedingungen von Zustellerinnen und Zustellern bei Amazon aufmerksam.

Diese Beschäftigten arbeiteten oft bei Subunternehmen „unter prekären Bedingungen und unter enormen Zeitdruck“, erklärte die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Andrea Kocsis. Amazon wies die Vorwürfe zurück.

Der Onlinehandelsriese plant, in Frankenthal in der Nähe zu einem Gelände des Chemiekonzerns BASF sowie in Kaiserslautern neue Verteilzentren zu bauen. Ein Verteilzentrum betreibt Amazon bereits in Mannheim.

