Zwei Tage vor der Bundestagswahl wollen Aktivistinnen und Aktivisten an diesem Freitag deutschlandweit bei rund 450 Aktionen auf die Straße gehen und Druck für eine klimafreundlichere Politik machen. In Rheinland-Pfalz sind beispielsweise Aktionen in Koblenz (12.05 Uhr) und in Mainz (14 Uhr) geplant. Die Demonstration in der Landeshauptstand ist laut Polizei für 1000 Teilnehmer angemeldet.

Auch in der Pfalz wird in mindestens sieben verschiedenen Städten gegen den menschengemachten Klimawandel demonstriert. Eine Übersicht zu den angekündigten Demos gibt es hier.

In Ludwigshafens Nachbarstadt Mannheim wird ab 17 Uhr demonstriert. Hier ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.