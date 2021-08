Nach dem erfolgreichen Familienwochenende Anfang August mit mehr als 1000 Fahrgästen wartet die Sesselbahn oberhalb von Edenkoben nun mit weiteren Sonderaktionen auf. Wie die kaufmännische Geschäftsführerin Tina Mermer mitteilt, gibt es am kommenden Samstag und am Samstag, 11. September, ein „Dauer-Gondeln“. An diesen Tagen können Gäste von 16 bis 20.30 Uhr so oft zur Rietburg und zurück fahren, wie sie wollen. Zur Einstimmung gibt es auf der ersten Tour ein Glas Secco oder alternativ einen Traubensecco. Der Preis für Erwachsene beträgt zwölf Euro, für Kinder die Hälfte. Die Burggaststätte hat an diesen Tagen ebenfalls länger geöffnet.