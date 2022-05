Nach tödlicher Polizeikontrolle: „Klein-Istanbul“ in Aufruhr

Ein psychisch kranker Mann mit kroatischen Wurzeln ist tot. Der 47-Jährige starb vor etwas mehr als einer Woche nach einer Polizeikontrolle am Marktplatz. Wie tief ist das Vertrauen in den Staat in dem migrantisch geprägten Viertel erschüttert? Zum Artikel

Kommentar: Mottenkiste auf, FCK-Slogan raus

Der 1. FC Kaiserslautern muss so schnell wie möglich seine Reihen schließen. Auch und vor allem die Spieler stehen nun in der Pflicht. Zum Artikel

Großbrand in Mehrfamilienhaus: Dachstuhl in Flammen

Im Lauterecker Wohngebiet „Auf Röth“ hat am frühen Donnerstagnachmittag ein Mehrfamilienhaus gebrannt. Als gegen 15 Uhr die Großbrand-Warnung über die Smartphone-App Katwarn vor starker Rauchentwicklung warnte, war der Brand jedoch bereits großteils gelöscht. Zum Artikel

Preisschock: Agrarprodukte werden teuerer − mit einer Ausnahme

Die Erzeugerpreise für landwirtschaftliche Produkte sind im März im Rekordtempo gestiegen. Sie legten zum März 2021 um 34,7 Prozent zu. Das sei der höchste Preisanstieg gegenüber einem Vorjahresmonat seit Beginn der Erhebung 1961. Zum Artikel

Die schlimmsten Fälle der Nachlassverwalter aus Grünstadt

Meist ist es Müll, nach Gewaltverbrechen auch mal Blut, oft Gestank, was die einsam Verstorbenen den Nachlassverwaltern „hinterlassen“.Zum Artikel

Fall Bodi: Mehr als 20 Hinweise nach „Aktenzeichen XY... ungelöst“-Sendung

„Wir sind mit den Rückmeldungen zufrieden“, sagt Bernhard Erfort, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Westpfalz, mit Blick auf die „Aktenzeichen XY... ungelöst“-Folge vom Mittwochabend. In der Fernsehsendung ist die bislang ungeklärte Tötung von Diana Bodi im Dezember 2020 aufgegriffen worden. Zum Artikel

Raus aus der Abhängigkeit von Moskau

Jetzt muss alles ganz schnell gehen. Weil die Bundesregierung die Energieabhängigkeit von Moskau inzwischen als Fehler einschätzt, steuert sie um: Weg von russischem Öl und Erdgas. Dabei geht der Bund neue Wege, die Milliarden kosten. Zum Artikel

Tödlicher Absturz: Ursache steht jetzt fest

Die Ursache für den tödlichen Absturz eines 72-Jährigen mit seinem einsitzigen Motordrachen am 1. Mai kurz nach dem Start vom Flugplatz Bad Dürkheim ist ermittelt. Zum Artikel

Blutmond: Totale Mondfinsternis auch in der Pfalz zu sehen

Es ist ein Spektakel für Frühaufsteher: Am kommenden Montag können Himmelsgucker in der Pfalz eine totale Mondfinsternis beobachten. Viele sprechen dabei von einem Blutmond. In dieser Konstellation steht die Erde exakt zwischen Sonne und Mond. Zum Artikel