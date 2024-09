Am Samstagabend gegen 18 Uhr bemerkte der Fahrer eines Lkw in Mannheim laut Polizei, dass seine Ladung anfing, stark zu rauchen. Der Mann lenkte sein Fahrzeug auf eine Tankstelle und informierte einen Mitarbeiter. Der löschte die Flammen im Laderaum mit einem Feuerlöscher und schickte den Mann vom Gelände. Das Fahrzeug blieb schließlich in der Zielstraße stehen, weshalb diese zwischen der Friedrich-Ebert-Straße und der Käfertaler Straße kurzzeitig gesperrt werden musste. Beim Eintreffen der Feuerwehr, stellten die Einsatzkräfte fest, dass ein oder mehrere der geladenen Akkus Feuer gefangen hatten. Einige befanden sich noch im Schwelbrand. Der Sachschaden liegt bei rund 5000 Euro. Die Hintergründe für den Brand sind noch unklar.