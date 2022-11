Nach Datenpanne: Kreis will betroffene Bürger kontaktieren

Die Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises warnt erneut davor, dass die Ende Oktober aus ihrem Computernetzwerk gestohlenen Daten missbraucht werden können. Sie gibt Handlungsempfehlungen an die Bürger. Zum Artikel

Vice Society: Was über die Hackergruppe bekannt ist

Daten der Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises sind im Darknet veröffentlicht worden. Dahinter steckt offenbar eine Gruppe, die sich Vice Society nennt. Wer deren Mitglieder sind, ist nicht bekannt, wohl aber, wie die Gruppe handelt. Zum Artikel

Gewalt gegen Frauen: Eigenes Zuhause am gefährlichsten

Am heutigen Freitag ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. „Nach wie vor ist es wichtig, auf das Problem aufmerksam zu machen“, erklärt Johanna Born vom Dürkheimer Frauenhausverein Lila Villa. Denn die Fälle würden nicht weniger. Auch in aktuellen Krisen spiegele sich das Thema wider. Zum Artikel

Ahrflut: Land schlug Hilfe aus

Drei Tage nach der Flutnacht übernahm die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion ( ADD) die Einsatzleitung im Ahrtal. Offenbar fehlte Mitarbeitern grundlegendes Wissen für die Bewältigung der Katastrophe, und sie machten früh Feierabend. Zum Artikel

Rund 60 Tonnen Kerosin über Pfalz und Saarland abgelassen

Ein Flugzeug hat am Donnerstag nach Angaben des Luftfahrt-Bundesamts über dem westlichen Rheinland-Pfalz insgesamt rund 60 Tonnen Kerosin abgelassen. Laut einer Sprecherin der Deutschen Flugsicherung hat der Pilot eines Flugzeugs des Typs A380, das von London nach Singapur unterwegs war, technische Probleme gemeldet. Zum Artikel

Wie sich Weidetierhalter auf den Wolf vorbereiten können

Der Grauwolf, der im Sommer in der Südwestpfalz blutige Spuren hinterließ, scheint weitergewandert zu sein. Entwarnung gibt es deshalb für Halter von Weidetieren nicht. Im Gegenteil. Ein wirksamer Herdenschutz ist laut Experten unumgänglich. Auch dann, wenn Wölfe noch nicht sesshaft geworden sind. Das Koordinationszentrum Luchs und Wolf (Kluwo) hat aber Tipps für Weidetierhalter. Zum Artikel

Bekannt aus TV-Sendung „Hartz und herzlich“: 16-Jährige aus Mannheim gestorben

Die 16-jährige Lisa-Marie, Tochter von Marina und Florian aus Mannheim und Teilnehmerin der RTL 2-Sendung „Hartz und herzlich“, ist nach Angaben des TV-Senders gestorben. Zum Artikel

Nach Rewe-Ausstieg: Pressekonferenzen der DFB-Elf finden stattdessen mit „One Love“-Logo statt

Nach dem Verbot der „One Love“-Kapitänsbinde bei der Fußball-WM in Katar ist das Symbol in Regenbogenfarben künftig zumindest bei den Pressekonferenzen der deutschen Nationalspieler zu sehen. Zum Artikel

Gruselige Skulpturen in Ludwigshafen: Frankenstein 2.0

Wer sich auf die Webpräsenz von Malte Bruns begibt, fühlt sich an alte Horror-B-Movies erinnert. Unter dem Titel „Creature Feature“ sind Bruns“ Geschöpfe im „Zoom“ ausgestellt, dem Quartier des Kunstvereins Ludwigshafen in der Rhein-Galerie. Zum Artikel