Viele Fragen an Krankenhaus nach Tuberkulose-​Fall in Speyer

Eine Pflegerin war möglicherweise monatelang mit offener Tuberkulose auf der Kinder-Intensivstation tätig. Nun muss sich das Krankenhaus den Fragen betroffener Eltern stellen. Zum Artikel

Panik am Berg: Autor des Wandertipps und Pfälzer Lehrer am Pranger

99 Pfälzer Schüler und ihre acht Lehrer folgen einem Tourenvorschlag aus dem Internet und geraten in den österreichischen Bergen in Not. Nun brodelt es in Online-Foren. Zum Artikel

„Machen gleich Feierabend“: Einsatzkräfte fühlten sich von Behörden im Stich gelassen

Wie Mitglieder der Einsatzleitstelle während der Flutkatastrophe versucht haben, Hilfe zu organisieren. Unterstützung des Landrats und der Landespolitik haben sie vermisst. Zum Artikel

Flugzeugabsturz in Worms: Toter ist Pfälzer Lokalpolitiker

Beim Flugzeugabsturz am Donnerstag auf dem Flugplatz Worms ist Joachim Didier, der Beigeordnete der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, ums Leben gekommen. Redakteur Thorben Müller wagt eine Annäherung an einen besonderen Menschen. Zum Artikel

Umstrittene Regeln für Kerwen und Weinfeste: Freiheit oder Sicherheit?

Wegen neuer Sicherheitsvorschriften fällt in diesem Jahr zum Beispiel der Erlebnistag Deutsche Weinstraße aus. Die Freien Wähler im Landtag wollen die Auflagen bei kleineren Festen lockern. Innenminister Roger Lewentz (SPD) hat ihnen widersprochen. Zum Artikel

Hackerangriff legt Müllfirma Becker lahm

Die Jakob Becker GmbH & Co. KG ist Opfer eines groß angelegten Hacker-Angriffs geworden. Mit riesigem Aufwand ist das Unternehmen aus Mehlingen dabei, den Schaden zu beheben. Zum Artikel

Ausschuss belastet Trump - Ex-​Präsident beklagt

„Hexenjagd“

Monatelang arbeitete das Gremium zur Aufarbeitung des Sturms auf das US-Kapitol hinter verschlossenen Türen. Nun präsentiert der Ausschuss erstmals Ergebnisse. Zum Artikel

Täter verletzt mit Messer vier Menschen in Hochschulgebäude

Ein 34-Jähriger hat in Hamm vier Menschen teils schwer verletzt. Durch das Eingreifen einiger Studenten konnte vermutlich Schlimmeres verhindert werden. Zum Artikel

Tödlicher Unfall auf der B10

Ein Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall nahe Annweiler ums Leben gekommen. Die Unfallursache ist bislang unklar. Zum Artikel