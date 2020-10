Die Corona-Krise wird die Haushaltspolitik des Landes auch in den nächsten Jahren noch beeinflussen. Das sagte Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) am Mittwoch bei der Einbringung des Haushaltes für das Jahr 2021 in den Landtag. Sie gehe davon aus, dass die Steuereinnahmen des Landes in den kommenden Jahren unter den Erwartungen vor der Krise bleiben werden. Das mache die Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2024 deutlich, besonders aber der neue Haushaltsentwurf: „Die Steuereinnahmen werden noch stark von der Corona-Krise betroffen sein und weiter von dem Konjunktureinbruch in Mitleidenschaft gezogen“, sagte Ahnen. Der Entwurf des Haushalts sieht Steuereinnahmen in Höhe von rund 14,8 Milliarden Euro vor, rund 200 Millionen Euro weniger als 2019, dem Jahr vor der Krise.

1,3 Milliarden Euro neue Schulden

Bereits im September hatte der Landtag in einem Nachtragshaushalt für 2021 rund 3,5 Milliarden Euro Schulden genehmigt, um die Ausgaben des Landes zu finanzieren und die Folgen der Corona-Krise abzufedern. 2021 sollen weitere 1,3 Milliarden Euro neue Schulden dazu kommen.

Die Gesamtausgaben 2021 sind auf rund 19,85 Milliarden Euro veranschlagt. Die Gesamteinnahmen liegen bei rund 18,59 Milliarden Euro.

Zahl der Polizisten soll neuen Rekord erreichen

Die Personalausgaben betragen fast 7,7 Milliarden Euro und machen damit rund 40 Prozent der Ausgaben aus. Die Zuweisungen des Landes im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs steigen um 180 Millionen Euro auf 3,45 Milliarden. Insgesamt 5,55 Milliarden Euro sind für Bildung vorgesehen. Für die Beschaffung von Impfstoffen gegen das Coronavirus sind 2021 rund 100 Millionen Euro eingeplant. Die Zahl der Polizisten soll bis Ende 2024 den Rekord von rund 10.000 erreichen. Dafür sollen im kommenden Jahr 580 Beamte eingestellt werden.

Am Donnerstag diskutieren die Abgeordneten den Haushaltsentwurf im Landtag. Im Dezember soll der Etat beschlossen werden.