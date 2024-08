Die Polizeiinspektion Neustadt musste in der Nacht des 03.08.2024 gegen 01:35 Uhr zu einer schreienden Person ausrücken. Ein 37-jähriger Vorderpfälzer, welcher bereits gegen 20 Uhr einen polizeilichen Einsatz Höhe des Klemmhofs auslöste, schrie lautstark herum und zeigte beim Eintreffen der Beamten ein aggressives Verhalten ohne einen ersichtlichen Grund. Das teilte die Polizei mit. Ferner habe der 37-Jährige Gegenstände in Richtung der dort geparkten Fahrzeuge geworfen, jedoch ohne diese zu treffen. Letztlich musste der Mann laut Polizeiangaben gefesselt und in Gewahrsam genommen werden.

Am nächsten Morgen sei der Vorderpfälzer wieder aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen worden. Kurze Zeit später wurde am Kohlplatz ein hochaggressiver Mann gemeldet, welcher mit herunterhängender Hose herumlaufen würde. Bei der anschießenden Kontrolle des Mannes stellte sich heraus, dass es erneut der 37-Jährige Mann aus der Vorderpfalz war. Aufgrund der zunehmenden psychischen Auffälligkeit, besonders in der Öffentlichkeit, wurde dieser in eine psychiatrische Klinik verbracht.