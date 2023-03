Ein Schaden von 40.000 Euro entstand am Samstag in Wiesbach, wo ein Skoda Fabia brannte und das Feuer zwei weitere Autos und ein Wohnhaus beschädigte.

Mehr als fünf Stunden lang kämpfte die Feuerwehr in der Nacht zum Sonntag gegen einen Brand im Müllbunker der Fehrbacher Müllverbrennungsanlage (MVA). Zeitweise entwichen Rauchgase ungefiltert aus der Anlage. Die MVA wurde in der Nacht abgeschaltet.

Ein Medienmensch aus Westfalen spricht auf Einladung der Siebenpfeiffer-Stiftung in Zweibrücken über die Zukunft des Lokaljournalismus in Deutschland. Und macht Vorschläge, wie der Wandel gemeistert werden könnte.

Als Verkehrsminister Wissing das letzte Mal in Hornbach war, war er zu gut angezogen. Diesmal bekam er ein dickes Lob: Er sei wie Queen und Led Zeppelin seiner Zeit voraus.

In unserer Montagsumfrage vor einer Woche hatten Zweibrücker kritisiert, ein Krankenhaus sei zu wenig für die Stadt. Wir haben beim Nardini Klinikum nachgefragt, was es zu der Kritik sagt.

Der Neubau des Rathauses in Thaleischweiler-Fröschen verteuert sich um weitere 47.000 Euro. Zum einen, weil das Architekturbüro bei der Ausschreibung der Dachdämmung eine Position vergessen hatte, zum anderen, weil in Folge der Verzögerung im Winter gebaut werden musste.

Immer mal wieder gibt es den Vorschlag, die Zweibrücker Handballer vom SV 64 und der VTZ Saarpfalz könnten doch fusionieren. Darüber schreibt diesmal unser Sepp vom Hallplatz in seiner Kolumne.

Fünf Menschen wurden am Samstag gegen 15 Uhr bei einem Unfall auf der L469 zwischen Merzalben und Münchweiler an der Rodalb schwer verletzt. Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

Die Völklinger Feuerwehr musste am Samstagmorgen einen Mann und eine Frau mit der Drehleiter retten, weil der Hund des Paares aggressiv geworden war.

Gut besucht war am Sonntag die Hochzeitsmesse Amarsi in der Alten Post. Am schönsten Tag des Lebens achten viele auf Details. Trauringe und Hochzeitskleider, Deko und Torte sollen stimmen. In der Alten Post gab es Inspirationen und konkrete Vorschläge.