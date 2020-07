Eine 17-Jährige hat am Donnerstagabend in Niederkirchen bei Kaiserslautern in der Wohnung ihrer Familie randaliert und eine Polizistin verletzt. Laut Polizei hatte der Bruder der amtsbekannten Jugendlichen die Beamten gerufen, weil seine Schwester Gegenstände aus einem Fenster werfe und die Mutter bedrohe. Vor Ort habe sich die Jugendliche auch gegenüber den Polizisten äußerst aggressiv verhalten, mehrfach nach ihnen getreten und geschlagen, wobei eine Polizistin leicht am Bein verletzt wurde. Letztlich konnte die 17-Jährige auf einem Couchsessel fixiert und gefesselt werden. Sie wurde anschließend unter polizeilicher Begleitung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Auf sie kommen nun Anzeigen wegen Widerstand, Bedrohung und Körperverletzung zu.