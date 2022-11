Warum in der Nacht auf Donnerstag im Hunsrück-Dorf Altstrimmig eine festungsartig abgeschirmte Villa ausgebrannt ist, bleibt vorerst offen. Nach Polizeiangaben ist das Gebäude so stark zerstört, dass Ermittler es wohl erst am Montag betreten werden. Bei dem Anwesen handelt es sich erkennbar um den Wohnsitz des geheimnisumwitterten Ex-Agenten und Privatdetektivs Werner Mauss. Der mittlerweile 82-Jährige unterstützte einst unter anderem deutsche Geheimdienste bei der Verhaftung von RAF-Terroristen. 1969 war er unter dem Decknamen Richard Nelson auf das Anwesen im Hunsrück gezogen. Später machte er Schlagzeilen im Zusammenhang mit einer Spendenaffäre der rheinland-pfälzischen CDU.