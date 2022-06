Elf Bundesländer haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts mit Affenpocken Infizierte gemeldet. In der Pfalz ist am Dienstag ein Verdachtsfall in Kaiserslautern dazugekommen, nachdem tags zuvor der erste Fall in der Pfalz bestätigt wurde. Wir haben die wichtigsten Fragen und Antworten zu dem Virus für Sie zusammengefasst. Lesen Sie hier weiter.