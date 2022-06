Erster Fall von Affenpocken in der Pfalz bestätigt

Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium hat am Montag den ersten Fall mit Affenpocken in Rheinland-Pfalz bestätigt. Zum Artikel

Vater umgebracht und Radfahrerin tödlich verletzt

Ein 36-Jähriger aus Ellerstadt soll am Sonntag erst seinen Vater getötet haben und anschließend in Mannheim in mehrere Radler gefahren sein. Eine 71-Jährige starb dabei. Zum Artikel

Missbrauchsstudie sieht Kirche als Täterschützer

Im Bistum Münster gibt es deutlich mehr Fälle von sexuellem Missbrauch als zunächst angenommen. Forscher bescheinigen dem Bistum jetzt auch, dass das System Kirche Mitschuld hat. Zum Artikel

Warum die Nebenverdienste der Abgeordneten noch nicht veröffentlicht sind

Volksvertreter sind verpflichtet, drei Monate nach Einzug in den Bundestag die Nebenverdienste und -tätigkeiten anzuzeigen. Doch das ist fast neun Monate nach der Wahl noch nicht geschehen. Zum Artikel

DHL erhöht ab Juli die Preise

Der Logistikkonzern DHL erhöht ab dem 1. Juli seine Preise für den nationalen Paketversand. Zum Überblick

Antisemitisches Relief: Belassen oder weg damit?

Am Dienstag entscheidet der Bundesgerichtshof darüber, ob das Relief „Judensau“ an der Wittenberger Stadtkirche entfernt werden muss. Darum geht es. Zum Artikel

Pfalz in Herz und Handy: Pfälzer dreht Videos für Tik Tok

Auf der Videoplattform Tik Tok zeigt Hirruiy Mossazghi in witzigen Kurzvideos das Pfälzer Lebensgefühl – das kommt an. Zum Artikel

Mann schiebt Auto über die Autobahn

Ein 29-Jähriger hat im Saarland sein nicht zugelassenes Auto über die Autobahn geschoben. Zum Artikel