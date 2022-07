Er hat die Ludwigshafener Eulen-Handballer vor dem Absturz in die Drittklassigkeit gerettet. Wie er die Mannschaft erstklassig auf die am 3. September beginnende Zweitliga-Saison vorbereiten will, hat der neue Trainer Michel Abt an seinem 32. Geburtstag im RHEINPFALZ-Interview erzählt.

Drogendealer steht vor Landgericht

Ein 23-jähriger Drogendealer muss sich seit Dienstag vor dem Mannheimer Landgericht verantworten. Der junge Mann ist zigfach vorbestraft. Dass er auch vor brutaler Gewalt nicht zurückschrecken soll, lesen Sie hier.

Mit dem Rad Spenden sammeln

Sie treten in die Pedale für die gute Sache, ab Mitte August von Lausanne den Rhone-Radweg entlang 700 Kilometer bis zum Mittelmeer: Hildegard und Ansgar Schreiner aus Limburgerhof. Der frühere Direktor des Amtsgerichts Ludwigshafen und seine Frau sammeln Spenden für den Hospiz-Förderverein. Mehr erfahren Sie hier.

Finanzwissen für Schüler

Wolfram Bade kennt sich gut aus mit Geld. Und weil ihm junge Leute am Herzen liegen, teilt er sein Wissen mit ihnen. Der Speyerer arbeitet ehrenamtlich bei der Schuldnerberatung der Diakonie und erklärt, warum der Abschluss eines Handyvertrags weitreichende Folgen haben könnte.

Affenpocken erstmals in der Region

Im Rhein-Pfalz-Kreis sind erstmals Fälle von Affenpocken aufgetaucht. Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung in Ludwigshafen hat das am Mittwochnachmittag öffentlich gemacht. Mehr dazu lesen Sie hier.

Streit um Regenbogenflagge

Berlin hat vorgemacht, dort wehte die Regenbogenflagge vor und auf dem Reichstagsgebäude. Die SPD hatte eine ähnliche Idee für Limburgerhof, doch daraus wird nichts, weil die anderen Parteien dagegen sind. Wie die Sozialdemokraten nun reagieren, lesen Sie hier.

Abwasser-Monitoring ist nicht möglich

Abwasserproben als Frühwarnsystem in der Corona-Pandemie: Das rückt bundesweit mit dem Ende der kostenlosen Bürgertests wieder in den Fokus. Warum ein solches Monitoring in Frankenthal und Ludwigshafen nicht möglich ist und was das mit einem großen Chemiekonzern zu tun hat, lesen Sie hier.