Eine Südpfälzerin hat bei der Polizei Anzeige erstattet, weil die AfD am Wochenende beim Wahlkampf in Hainfeld gegen das Marken- und Urheberrecht verstoßen haben soll. Die Alternative für Deutschland hatte sich an ihrem Infostand anlässlich der bevorstehenden Kommunalwahl im Juni unter anderem Plüschfiguren der Zeichentrickserie „Die Schlümpfe“ bedient. Sie waren auf dem Tisch aufgestellt und trugen zudem das Logo beziehungsweise Anstecknadeln der AfD. Kirsten Boller hat die Anzeige als Privatperson erstattet, in der Verbandsgemeinde Edenkoben ist sie auch politisch engagiert. Rechteinhaber der Schlümpfe ist die Firma I.M.P.S mit Sitz in Belgien. Auf die Anfrage der RHEINPFALZ reagiert deren Pressestelle prompt mit dem Hinweis, dass sie bereits juristische Schritte eingeleitet habe. Sie habe die AfD und Facebook auch schon untersagt, Bilder der blauen Figuren zu verwenden. Hintergrund ist, dass seit einigen Wochen in den sozialen Netzwerken die Schlümpfe in eine Art und Weise verwendet werden, die nicht nur das Copyright an den Figuren und der Marke, sondern auch ihre Grundwerte verletzt. „Schlümpfe haben nichts mit Politik oder Religion zu tun und werden sich gegen jede Verwendung ihres Bildes wehren, die ihrem Geist widerspricht.“ Der südpfälzische Bundestagsabgeordnete der AfD, Bernd Schattner, der bei der Veranstaltung anwesend war, und der Landesverband der Partei ließen eine Presseanfrage der RHEINPFALZ unbeantwortet.