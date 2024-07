In Saarbrücken ist ein AfD-Politiker mit Hilfe von SPD oder CDU zum Vize-Bürgermeister gewählt worden. Die CDU-Vertreter erklären per eidesstattlicher Versicherung: Wir waren’s nicht. Eigentlich wollte die SPD solche Versicherungen auch vorlegen. Am 11. Juli hat der neue Rat des Saarbrücker Stadtbezirks West den 62 Jahre alten AfD-Funktionär Werner Schwaben zum Vize-Bürgermeister des Bezirks gewählt. Einmalig im Südwesten der Republik. Bei der geheimen Wahl entfielen auf Schwaben zehn Stimmen, acht auf seinen Gegenkandidaten von der CDU. Da die AfD in dem Gremium nur fünf von 21 Sitzen inne hat, die SPD aber acht und die CDU sechs, müssen mindestens drei, eher fünf Sozial- oder Christdemokraten den AfD-Mann Schwaben gewählt haben. Nun wollen die beiden Volksparteien raus aus dem Schlamassel. Und zwar so.