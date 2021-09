Die AfD erreicht in der Sickingenstadt Landstuhl und in Queidersbach bei den Zweitstimmen Platz eins: In Landstuhl kam sie bei der Bundestagswahl auf 24,1 Prozent der Wählerstimmen und liegt damit knapp vor der SPD, die auf 24 Prozent kam. Die CDU liegt mit 21,8 Prozent auf Platz drei bei den Zweitstimmen. In Queidersbach holt die AfD 25,7 Prozent der Stimmen und liegt damit vor der CDU (25,3 Prozent) und der SPD (18,1 Prozent). Weitere Ergebnisse im aktuellen RHEINPFALZ-Liveblog.