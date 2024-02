Wie wasserdicht ist Absage an AfD?

Annweiler will einen Auftritt von AfD-Chef Tino Chrupalla in seiner „guten Stube“ verhindern. Nach der denkwürdigen Entscheidung des Stadtrats heißt es nun in den Amtsstuben, die Rechtslage zu diesem Beschluss auszuloten. Lässt diese mehr zu, als der Rat zunächst dachte? Oder wird es eine Hängepartie?

Zu teuer oder wichtiges Ritual?

Der Abi-Ball hat bei Abiturienten einen hohen Stellenwert. Es gibt Jahrgänge, die zahlen für ihre Feier so viel wie für einen Kleinwagen. Dadurch ist das Abi auch zur Managementaufgabe geworden. Früher war das anders, wie sich die ältere Generation erinnert. Eine Brauchtumsforscherin weiß, warum.

Demonstrationen gegen Rechtsextremismus

Für Vielfalt, Toleranz und um die Demokratie zu schützen, sind am Freitagabend viele Menschen friedlich vors Rathaus Bellheim gezogen. „Nie wieder ist jetzt“ lautete das Motto. Am Samstag gingen auch Menschen in Bad Bergzabern auf die Straße.

Tanzende Männer geben noch einmal alles

Fasnacht nach Aschermittwoch: Dafür sorgten 12 Männerballette aus der Pfalz und aus Baden am Samstagabend. Der Carneval Verein Rot-Weiß „Die Gäßeknie“ Berg war Ausrichter der Badisch-Pfälzischen Meisterschaften der Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalsvereine.